Lívia Tosta dá dicas de como deixar as sobrancelhas ‘selvagens’

Se você gosta de seguir tendências, vai adorar essa super dica. No #ComeceLinda da semana, Lívia Tosta ensinou dois truques com produtinhos que temos em casa, que ajuda a deixar as sobrancelhas com uma aparência ‘selvagem’.

O primeiro truque é com o spray de cabelo de fixação forte, você passa o pincel de sobrancelha nele, e pronto, penteia todos os pelos para cima.

No segundo, você pega o seu pincel e passa ele em um gel, segundo a blogueira pode ser qualquer um, e passa na sobrancelha, também puxando os pelos para cima. Ela ainda finaliza dizendo que para deixar mais bonito, você penteia tudo, mas arruma ela no desenho da sobrancelha.

Gostou das dicas dessa semana do #ComeceLinda? Então faz o teste e posta nas suas redes sociais. Não esquece da hashtag e de marcar a Lívia Tosta.

