Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Fátima do Sul

Uma ação policial que durou menos de 24 horas resultou na prisão em flagrante de um homem de 60 anos, suspeito de cometer um ato de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 7 anos de idade. A ação ocorreu na quarta-feira, 16 de agosto, e envolveu a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul e a Delegacia de Vicentina.

De acordo com informações apuradas, o suspeito teria visitado os pais da vítima no final da tarde de terça-feira, 15 de agosto, no Distrito de Culturama, em Fátima do Sul. Aproveitando um momento de distração por parte dos pais, o indivíduo teria abusado da criança, tocando partes íntimas dela. A ação foi interrompida quando o pai da menina flagrou o ato.

Diante da situação, o agressor empreendeu fuga do local, desencadeando uma ação imediata das forças policiais. Através de uma investigação contínua, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, 16 de agosto, na cidade de Deodápolis.

O homem encontra-se atualmente detido em Fátima do Sul, onde aguardará os trâmites judiciais. A rapidez e eficiência com que a Polícia Civil atuou nesse caso ressaltam a importância do trabalho conjunto das autoridades na proteção das vítimas de crimes tão graves como o estupro de vulnerável. A sociedade espera agora que a justiça seja feita e que o caso seja devidamente apurado para que a vítima possa encontrar um caminho de recuperação e justiça seja feita.

Com informações da Depac