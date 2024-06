Fim de semana em Mato Grosso do Sul será de altas temperaturas e tempo estável

Os moradores de Mato Grosso do Sul podem esperar um fim de semana de tempo estável e altas temperaturas, segundo as previsões meteorológicas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê máximas de até 34°C em algumas regiões do estado, com a Capital, Campo Grande, registrando céu aberto e uma temperatura matinal de 22°C. A máxima para hoje na capital é de 30°C, e para sábado e domingo a previsão é que não ultrapasse os 31°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo estável com sol e poucas nuvens se deve à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que impede a formação de nuvens, favorecendo o tempo quente e seco. A última chuva registrada em Campo Grande foi no dia 26 de maio, e a umidade relativa do ar pode cair para até 15% durante a tarde, indicando condições bastante secas.

O Inmet emitiu um alerta laranja para onda de calor, válido até o fim da noite de hoje (14), abrangendo praticamente todo o Estado. A previsão é de temperaturas elevadas em várias cidades de Mato Grosso do Sul:

Na região pantaneira, Corumbá e Porto Murtinho devem atingir 34°C, enquanto Aquidauana e Rio Brilhante chegam a 33°C. Coxim deve registrar uma máxima de 32°C. No sul do estado, Ponta Porã deve chegar aos 29°C e Dourados aos 32°C.

Outras cidades, como Três Lagoas e São Gabriel do Oeste, terão máximas de 30°C. Já Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Água Clara, Ivinhema, Naviraí e Nova Andradina devem registrar 31°C. Bonito terá máxima de 32°C e Rio Brilhante de 33°C.

Com a estabilidade climática e as altas temperaturas, recomenda-se que a população tome precauções contra a desidratação e evite a exposição prolongada ao sol, especialmente nas horas mais quentes do dia. A baixa umidade do ar também requer atenção redobrada, com a necessidade de hidratação constante e cuidados para evitar problemas respiratórios.

Para os próximos dias, a previsão é que as condições de tempo quente e seco continuem, mantendo Mato Grosso do Sul sob o domínio do sistema de alta pressão que garante sol e poucas nuvens.

Com informações do Inmet e Cemtec

