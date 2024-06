Procon de MS inicia projeto de orientação para empreendedores na Capital

Projeto iniciado pelo Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), na quarta-feira (12), pretende orientar os empresários sobre direitos e deveres nas relações de consumo.

Na fase piloto, a instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) convidou para um colóquio quem atua no comércio de produtos e serviços no quadrilátero das ruas 13 de Maio, Doutor Dolor Ferreira de Andrade, 13 Junho e Avenida Mato Grosso.

Dalvana Rodrigues tem uma casa de carnes e aproveitou a oportunidade para compreender como ela pode atender o que a lei prevê e melhorar a relação com seus clientes. Já Edivaldo Paiva Duarte vai implementar em sua estética de automóveis o tabelamento de preços para não deixar dúvidas sobre os serviços e valores ofertados.

O processo foi liderado pela equipe de Orientação e Pesquisa do Procon/MS, com suporte dos demais setores da instituição. Participaram representantes de empresas de alimentação, posto de combustível, mercado, suplementos, decoração e até universidade.

“As orientações ajudaram bastante e vamos adequar algumas coisinhas que aprendi aqui. O Procon demonstrou transparência e acolhimento. Se tivermos dúvidas, vamos vir aqui para o negócio fluir”, comentou Adilson Valdez dos Santos, que gerencia uma empresa de espetinho.

Para o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti, essa aproximação permite qualificar o atendimento ao consumidor, sanar dúvidas quanto a direitos e deveres, além daquelas que são alvo de fiscalização. “Estamos implementando um conjunto de novas ações para que os fornecedores também tenham no Procon um parceiro no desenvolvimento de seu negócio”.

Todos os participantes receberam exemplares do CDC (Código de Defesa do Consumidor), uma placa que orienta os consumidores sobre a existência obrigatória da publicação para consulta e um resumo dos principais itens fiscalizados hoje. Novos encontros serão divulgados em breve.

Com informações do Governo do Estado

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram