CCR-MSVia reajusta tarifas de pedágio na BR-163 em MS

Novo valor para veículos de passeio varia entre R$ 6,20 e R$ 9,40

Desde a 00h desta sexta-feira (14), as tarifas nas praças de pedágio da BR-163 em Mato Grosso do Sul passaram por reajuste. A CCR MSVia, empresa responsável pela administração da rodovia, alterou os preços conforme autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), publicada no Diário Oficial da União nessa quinta-feira (13).

As tarifas básicas, referentes a veículos de passeio, agora variam de R$ 6,20 a R$ 9,40. Motocicletas pagam a metade do valor. Mais de 1,6 milhão de habitantes são beneficiados pela rodovia.

O aumento na TBP (Tarifa Básica de Pedágio) do trecho administrado pela CCR MSVia segue a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo) entre abril de 2023 e abril de 2024.

A BR-163/MS, sob gestão da CCR MSVia, possui uma extensão de 845,4 km, atravessando todo o Estado, desde a divisa com o Paraná, ao sul, na cidade de Mundo Novo, até a divisa com o Mato Grosso, ao norte, na cidade de Sonora.

Confira abaixo a tabela com os novos valores das tarifas: