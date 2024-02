Suspeito é preso após agredir mulher na frente dos filhos em Corumbá

Na última segunda-feira (12), a Polícia Civil, por meio da delegacia de Corumbá, recebeu uma denúncia de um homem residente em Cuiabá/MT. O denunciante relatou que sua filha, residente em Corumbá, estava enfrentando ameaças sérias e havia sido vítima de violência física por parte de seu marido, inclusive na presença de seus filhos pequenos. Para corroborar a denúncia, o denunciante enviou um vídeo documentando as lesões sofridas por sua filha nos braços, pescoço, rosto e seios.

Diante dessa situação alarmante, uma equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá foi acionada imediatamente para resgatar a vítima e prender o agressor. Ao chegarem à residência do casal, a mulher foi prontamente atendida pela equipe policial e encaminhada à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e solicitar medidas protetivas, visando a segurança dela e de seus filhos.

Com informações sobre o veículo do agressor, os policiais iniciaram uma busca intensiva, localizando o carro estacionado em uma rua no centro da cidade. Após minuciosa investigação dos estabelecimentos próximos, o suspeito foi localizado em um hotel na região.

Ao tentar obter acesso ao quarto do agressor, os policiais não obtiveram resposta, e a entrada foi autorizada pela administração do hotel. O agressor foi detido e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia, onde permanecerá à disposição da justiça para responder por seus atos.

