Quase 600 crianças receberam vacina contra a dengue na Capital desde o dia 11

Prefeitura disponibiliza vacina contra a dengue em seis unidades nesta quarta-feira

Conforme o balanço da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), do dia 11 ao dia 13 de fevereiro, 597 crianças de 10 e 11 anos foram vacinadas em Campo Grande.

Nesta quarta-feira, o atendimento acontece, das 13h às 17h, na USF Noroeste, UBS Dona Neta, USF Zé Pereira, UBS Cel. Antonino, USF Universitário e UBS 26 de Agosto.

A expectativa é de que a partir desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, a vacinação seja ampliada para mais unidades. Os locais ainda deverão ser divulgados.

A primeira remessa de vacinas chegou no município no último sábado, dia 10 de fevereiro. Foram 24.639 doses, que devem ser destinadas exclusivamente a crianças de 10 e 11 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde.

A expectativa é vacinar ao menos 90% do público previsto nesta primeira etapa, estimado em 28 mil crianças nesta faixa-etária.

A vacinação deve avançar para outras idades assim que forem sendo entregues novas doses pelo fabricante da Qdenga, até alcançar todo o público-alvo de 10 a 14 anos.