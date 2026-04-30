Fifa aumenta premiação da Copa do Mundo de 2026 e projeta receitas recordes

A FIFA anunciou um aumento na premiação da Copa do Mundo FIFA 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A decisão foi aprovada nesta terça-feira (28), durante reunião do Conselho da entidade realizada em Vancouver, e acompanha a expectativa de arrecadação histórica para o torneio.

Com a revisão, a seleção campeã passará a receber 51 milhões de dólares (cerca de R$ 270 milhões), valor superior ao inicialmente previsto. O vice-campeão terá direito a 34 milhões de dólares (aproximadamente R$ 170 milhões), também com aumento.

As equipes que terminarem entre a 33ª e a 48ª colocação receberão 10 milhões de dólares, um milhão a mais do que o planejado anteriormente. Além disso, todas as seleções participantes contarão com 2,5 milhões de dólares como ajuda de custo para a preparação.

Com isso, o valor total potencial recebido pelo campeão pode chegar a 53,5 milhões de dólares ao longo da competição. No total, a FIFA distribuirá 871 milhões de dólares em premiações, o equivalente a cerca de R$ 4,3 bilhões.

Receita histórica impulsiona reajuste

A ampliação dos valores ocorre após a revisão das projeções financeiras da entidade. Inicialmente definidos em reunião realizada no Catar, em dezembro, os números foram atualizados diante da expectativa de receitas recordes.

Segundo relatório recente, a FIFA já assegurou 93% da meta de 13 bilhões de dólares para o ciclo financeiro entre 2023 e 2026. Apenas em 2025, a entidade registrou receita de 2,6 bilhões de dólares, crescimento de 9% em relação ao previsto.

Além da reunião do Conselho, o Canadá também sedia, nesta semana, o 76º Congresso da FIFA, reforçando o protagonismo do país na organização do Mundial.

Durante a Copa, o território canadense receberá 13 partidas, distribuídas entre as cidades de Vancouver, com sete jogos, e Toronto, que sediará outros seis confrontos.

A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções, consolidando um novo formato que amplia o alcance global do torneio e reforça o potencial comercial da principal competição do futebol mundial.

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