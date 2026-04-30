Com 90% dos ingressos vendidos, Circo Balão Mágico estreia hoje na Capital

Programação conta com clássicos da Cantora Simony, globo mágico e palhaço Choquito

Quem viveu as décadas passadas certamente ainda reconhece os versos de “Superfantástico”, sucesso que marcou gerações e ajudou a eternizar o Balão Mágico na memória popular. Esse clima nostálgico agora ganha vida no picadeiro com a chegada do Circo Balão Mágico a Campo Grande.

A partir desta quinta-feira (30), o espetáculo desembarca pela primeira vez na Capital, depois de passar por cidades como Dourados, Ponta Porã e Nova Andradina. A atração conta com a presença da cantora Simony, que iniciou sua trajetória artística ainda criança em meio ao universo circense. Agora, ela retorna aos palcos em uma proposta que mistura música, memória afetiva e números tradicionais, apostando em um programa pensado para toda a família.

Instalado na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades do aeroporto, o circo conta com estrutura ampla e estacionamento gratuito. A programação reúne atrações clássicas do picadeiro, como o palhaço Choquito e o tradicional Globo da Morte, além de apresentações pensadas para diferentes faixas etárias. A estreia está marcada para às 20h, com sessões distribuídas ao longo da semana em horários variados.

Capital mais divertida

O Circo Balão Mágico chega a Campo Grande cercado de expectativa após uma sequência de apresentações bem-sucedidas no Paraná e em cidades do Mato Grosso do Sul, como Nova Andradina e Ponta Porã. A produção destaca que a estreia na Capital faz parte de uma temporada mais longa, com programação diária e sessões ampliadas aos fins de semana.

Para a noite de estreia em Campo Grande, o gerente Átila Pena destacou ao Jornal O Estado que o espetáculo aposta em um diferencial que conecta gerações.

“Para essa temporada, a gente traz uma parceria especial com a Simony, resgatando o universo do Balão Mágico. Ela participa ativamente, canta ao vivo e conduz um espetáculo pensado para toda a família”, afirma.

Segundo ele, a proposta foi desenvolvida a partir de um projeto iniciado no ano passado, que buscou unir o tradicional picadeiro à memória afetiva do público.

“É um espetáculo bastante diversificado, com duração de cerca de uma hora e quarenta e cinco minutos, que atende desde crianças pequenas até adultos. A ideia é reunir tudo o que um grande circo tem, com atrações variadas e uma experiência completa para quem for assistir”, completa.

A procura pelos ingressos tem sido bastante intensa desde o início das vendas. Atualmente, a plataforma online já registra cerca de 90% dos ingressos esgotados. A operação de venda é dividida entre internet e bilheteria física, cada uma com 50% da capacidade disponível.

“Estamos vindo de uma maratona de cidades onde o retorno do público foi muito positivo e a expectativa aqui em Campo Grande é a melhor possível. Teremos uma temporada de aproximadamente 45 dias. A procura pelos ingressos também está forte, com grande parte já vendida na modalidade online, o que nos deixa muito confiantes para a estreia”, afirma.

Memória afetiva

O espetáculo ultrapassa o simples entretenimento e se consolida como uma experiência de memória afetiva para diferentes gerações. Segundo Átila, o circo permanece vivo justamente por esse vínculo emocional criado ao longo do tempo, em que o público associa a ida ao picadeiro a lembranças da infância e de familiares que já o frequentavam.

“É uma diversão muito afetiva. Quando a pessoa vem ao circo, ela não vê só o espetáculo, ela lembra dos pais, dos avós, de quem a levava quando era criança. E agora, com a presença da Simony e a ligação com o Balão Mágico, isso se renova. As pessoas trazem os filhos, os netos, e acabam revivendo essas memórias dentro do circo. É isso que mantém essa arte viva através das gerações”, destaca.

A participação da cantora Simony no Circo Balão Mágico tem sido marcada por forte adesão do público e clima de nostalgia durante a passagem pelo Estado. De acordo com a produção, a artista atrai principalmente pessoas que acompanharam sua trajetória nos anos 1980 e 1990 e que hoje retornam ao espetáculo acompanhadas das próprias famílias.

“Em todas as cidades por onde passamos aqui no estado foi um sucesso absoluto, com muita gente emocionada, pedindo fotos, autógrafos e até levando antigos LPs para serem assinados. É um espetáculo que realmente mexe com a memória afetiva das pessoas, porque elas acabam viajando no tempo junto com a família, e a Simony tem essa conexão muito forte com o público”, revela o gerente.

Sobre o Circo

O Circo Balão Mágico tem raízes em uma trajetória familiar que atravessa décadas dentro da tradição circense brasileira. A origem remonta ao antigo Circo do Linguiça, surgido por volta da década de 1970 sob direção de Tarciso do Carmo Vieira e Luiz Vieira Netto, período em que o espetáculo era marcado por apresentações teatrais e pela presença de personagens cômicos como o palhaço Linguiça, figura central das atrações da época.

Com o passar dos anos e as mudanças no cenário do entretenimento, o circo acompanhou a ascensão da música sertaneja, abrindo espaço para grandes nomes do gênero que se apresentaram em sua lona, como Milionário & José Rico, Chitãozinho & Xororó e Theodoro & Sampaio.

Já em 1992, o comando do circo ficou com a família Borges, formada a partir da união de Juvenal Thiago Borges e Rose Aparecida Vieira Borges. Com cerca de três décadas de história, o projeto reúne filhos e noras diretamente envolvidos na rotina do espetáculo, mantendo viva a cultura circense de forma coletiva. Vindos de Maringá, no Paraná, o grupo também expandiu suas atividades com uma filial em Minas Gerais, administrada pelo filho mais velho.

Sob novo comando, a estrutura foi reformulada e deu origem ao Circo Balão Mágico, que passou a apostar em números de maior impacto visual, como trapézio, globo da morte e atrações de risco, consolidando uma nova fase do espetáculo que se mantém ativo e itinerante pelo país.

Serviço: A estreia acontece hoje (30), às 20h, que está localizado na Av. Duque de Caxias, próximo ao aeroporto, com estacionamento gratuito. Os ingressos estão em promoção, com valores de R$10 para crianças e R$20 para adultos, podendo ser adquiridos online pelo site oficial ou na bilheteria. As sessões acontecem de segunda a sexta-feira às 20h, aos sábados às 18h e 20h, e aos domingos e feriados às 16h, 18h e 20h.

Por Amanda Ferreira

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