Mega-Sena sorteia no sábado R$65 milhões acumulados

Apostadores da Mega-Sena podem ganhar R$65 milhões neste sábado (3), com o prêmio acumulado.

Os números sorteados no concurso 2.597 da Mega-Sena da última quarta-feira (31), foram 14-26-34-54-56-58.

No Estado apostas de Dourados e Campo Grande faturaram R$ 52.271,31 cada, ao acertarem cinco números.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para às 19h (horário local), no próximo sábado. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

