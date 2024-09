Homem é carbonizado após bater moto de frente com caminhão na BR-262

Homem ainda não identificado morreu, na manhã desta terça-feira (10), na BR-262, em Três Lagoas, distante 334 quilômetros de Campo Grande, após a moto que conduzia explodir durante colisão com caminhão.

Conforme noticias pelo site local Fatos MS, a batida foi do tipo colisão frontal. Ainda não ficou claro quem invadiu a pista do outro.

Por conta do incêndio na motocicleta, a vítima acabou tendo o corpo carbonizado e morreu no local. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar as chamas.

A pista foi parcialmente interditada, causando lentidão no trânsito da região. A Polícia Civil e a Perícia estão no local para investigar as causas do acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram