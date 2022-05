Festa do Sagrado Coração de Jesus reúne religiosidade e ações sociais

A festa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus acontece no mês de junho consagrando religião e ações sociais. A comemoração é feita a 30 anos em devoção ao Sagrado Coração de Jesus, celebrado no dia 24 de junho, reunindo devotos de todas as idades e a comunidade local.

Na Paróquia, a celebração é dividida em duas fases: a parte social e a parte religiosa. Do dia 11 de junho ao dia 26 acontece a festa com 12 barraquinhas de vendas de comidas típicas, como cachorro quente, pastel e churrasco. Durante a semana, um bazar também estará montado, com peças doadas para a igreja com preços reduzidos. Os valores arrecadados serão convertidos para as ações sociais da Igreja.

Acontece também, juntamente com a festa, a dozena, que celebra o amor de Deus simbolizado pelo coração do Filho que foi transpassado pela lança do soldado e as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque. A missa, é das 19h às 20h, e a festa ocorre logo após o término.

De acordo com o festeiro da igreja, Pedro Teles, e do Padre Antônio Ribeiro Leandro, devido a pandemia, a volta da tradicional festa está sendo de forma lenta. “A igreja é muito zelosa quanto a questão da pandemia. A nossa festa esse ano é mais limitada, não iremos sair para fora da área da igreja, já para evitar muita aglomeração. É um recomeço”, explica.

“Tem muita gente voltando devagar, está receosa. Esse ano a festa será menor e de uma maneira que possamos atender a todos”, comenta o Padre Leandro.

A igreja, antes da pandemia, realizava consultas médicas, odontológicas e a tradicional catequese. Por conta das medidas de biossegurança esses atendimentos foram paralisados, porém, a Pastoral Social continua em funcionamento para auxiliar a população que busca ajuda.

A Igreja Matriz Paróquia Sagrado Coração de Jesus fica na Av. Mato Grosso, 3280, bairro Santa Fé, em Campo Grande. Além das barraquinhas, haverá festival de prêmios, pescaria para crianças e uma missa especial no dia 24 de junho. A entrada para o evento é gratuita.

