Férias escolares coincidem com a variação de 70% do leite e achocolatado

Em Campo Grande a bebida de caixinha custa em média R$ 5,28 e o chocolate R$ 9,63

Com o período de férias escolares aumenta o consumo de alimentos nos lares, cenário que reflete na elevação dos preços de uma das bebidas preferidas da criançada, o famoso “leite com chocolate”. Juntos, os produtos acumulam mais de 70% de variação de preço, segundo pesquisa da Cesta Básica do jornal O Estado. O levantamento feito em seis supermercados de Campo Grande, na sexta-feira (03), identificou cerca de 45,56% de variação nos preços do leite integral (Italac) e 25,14% para a mistura (Nescau).

Os preços do achocolatado de 370g é repassado para o consumidor custando entre R$ 8,99 à R$ 11,25, o preço médio do alimento nos comércios da capital é em torno de R$ 9,63. Já do leite o custo médio ficou em R$ 5,28, o preço mínimo e máximo do item, encontrado pela reportagem foi de R$ 4,39 e R$ 6,39, respectivamente. Como já informado pelo jornal, os preços das frutas vêm impactando negativamente as compras de supermercados, coincidindo com esse tempo que as crianças estão mais em casa, esses produtos são uma alternativa mais saudável para oferecer aos pequenos.

O gasto médio para o quilo da banana nanica é de R$ 7,23, conforme a pesquisa, a fruta sofre um aumento de até 58% na comparação de preço de um estabelecimento para o outro, sendo vendido por R$ 5,99, mas podendo chegar a ser comercializado por R$ 9,45.

Nestes primeiros dias de 2025, o campo-grandense paga em média R$ 25 no pacote de arroz de 5 kg, a pesquisa mapeou a marca Tio Lautério sendo vendida entre R$ 23,98 e 27,90, resultando 16,98% de variação de preço. Já a variação para o feijão é um pouco maior, 20,04%, em alguns comércios o produto é vendido por R$ 4,99, mas em outros pontos o pacote de 1 kg custa 5,99.

Os preços do macarrão com ovos (Dallas), tiveram um aumento de 16,83% entre os comércios visitados, custando entre R$ 3,98 e R$ 4,65. O alimento custa em torno de R$ 4,16. Com uma das maiores variações para alimentos da seção de laticínios e frios, a margarina (Qualy) contendo 500g custa entre R$ 6,49 e R$ 9,99, gerando 53,93% de diferença de preço para o bolso do consumidor.

Variação na hortifruti

Apesar de alguns produtos da seção de hortifruti apresentarem queda nos preços, a variação nos valores cobrados do consumidor vem demonstrando alta. Como é o caso do quilo da cebola com aumento de até 78,85%, de acordo com a pesquisa do jornal, o quilo custa R$ 2,79, mas podendo chegar a custar R$ 4,99. O preço médio do legume é de R$ 3,38. Custando em torno de R$ 5,85, o quilo do tomate registrou menor variação de preço (9,11%). Os preços encontrados oscilaram entre R$ 5,49 e R$ 5,99.

Já a batata-inglesa teve um aumento de 50% em seus preços, o menor valor encontrado pela reportagem foi de R$ 3,98, mas o custo do alimento pode chegar a custar R$ 5,99. A média de preço do tubérculo fechou em R$ 4,53.

