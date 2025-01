Corpo é encontrado amarrado com saco plástico em Ponta Porã; esté é o segundo caso do tipo na cidade

Na manhã deste sábado (4), um segundo corpo foi encontrado na cidade de Ponta Porã. Este é o segundo caso do tipo na cidade em menos de dois dias.

O corpo foi encontrado no anel viário da cidade amarrado com saco pástico nos pés e mãos. A vítima foi encontrada com uma bermuda e não foi identificada.

De acordo com o site Ponta Porã News, testemunhas encontraram o corpo. Policiais civis e peritos estão no local.

Outro caso.

O outro corpo encontrado também na cidade, ocorreu naa tarde de quinta-feira (2). O cadáver também estava amarrado com sacos plásticos, jogado numa estrada próxima a uma plantação de soja, na região da BR-463 próximo do anel viário.

Com informações da Polícia Civil.