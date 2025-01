Câmpus de Três Lagoas é credenciado para oferecer primeiro programa de residência médica

A Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação credenciou o Câmpus de Três Lagoas (CPTL) para oferecer o primeiro programa de residência médica da unidade, na área de Medicina de Família e Comunidade.

“O ano de 2024 marca um momento histórico para o Curso de Medicina do CPTL, que celebra dez anos de funcionamento, consolidando-se com a aprovação da primeira Residência Médica do município de Três Lagoas. Esta conquista é motivo de orgulho, pois reflete nosso compromisso em formar médicos especialistas que atendam às necessidades da população brasileira e contribuam para a defesa e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde”, comemora a diretora do CPTL, Larissa Barcelos.

“A proposta foi uma iniciativa do nosso corpo docente dessa especialidade. Reunimos e começamos a desenhar uma proposta de programa, para isso procuramos entender como funcionava o processo e, assim, realizamos a submissão”, lembra o coordenador do curso de Medicina do CPTL, Vinícius Neves. “O Programa de Medicina de Família e Comunidade se enquadra em uma das áreas prioritárias do Ministério da Saúde para a formação médica. Além disso, o que também nos motivou foi o fato de a residência ser um importante fator fixador de profissionais. Desta forma, esperamos que em um curto prazo já tenhamos médicos especialistas permanecendo em nosso município. É um desejo nosso ver o crescimento do número de especialistas da área e, principalmente, que as unidades de saúde do município tenham cada vez mais estes especialistas atendendo a população”, destaca.

De acordo com o professor, o processo seletivo deve ser realizado em breve e a previsão de início das aulas é março de 2025. “As atividades do programa se darão, essencialmente, na atenção primária de Três Lagoas, ou seja, nas Unidades de Saúde da Família. No entanto, os residentes também farão estágios em pediatria, ginecologia, pequenas cirurgias, enfermaria clínica, urgência, docência e gestão. Haverá, por parte dos residentes, ações também de preceptoria, contribuindo com a graduação do Curso de Medicina”, detalha Vinícius Neves.

A duração do programa será de dois anos e o processo seletivo deve ser anual, com oferecimento inicial de duas vagas. “A partir de 2026, teremos dois médicos R1 e dois médicos R2”, explica o coordenador. Segundo ele, para o oferecimento do programa, o CPTL vai contar com a parceria do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Hospital Regional da Costa Leste e, principalmente, com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. “A Prefeitura oferecerá a maior parte dos cenários de prática e também irá financiar as bolsas. O valor mensal será de R$ 5,5 mil”, complementa o Vinícius Neves.

O coordenador ressalta, ainda, que a expansão da Estratégia de Saúde da Família, somada à escassez desse especialista nas unidades de saúde, faz com que a demanda pelos profissionais seja alta. “Apesar da abertura de cursos de Medicina em cidades do interior dos estados, enquanto não houver programas de residência médica nesses locais não conseguiremos fixar os profissionais, já que após a graduação, eles procuram por qualificação e especialização. Então, esperamos que o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade do CPTL seja o primeiro de outros tantos que teremos em nosso Câmpus”, fala o professor. “Assim, cumpriremos com nossa missão de forma mais efetiva, pois além de formarmos médicos, vamos qualificá-los por meio dos programas de residência e contribuir para fixá-los no município, ampliando a quantidade de bons profissionais”, reforça.

“O oferecimento dessa residência inaugura uma nova etapa na formação médica em Três Lagoas e também aponta o caminho para o desenvolvimento de projetos futuros em outras especialidades médicas demandadas pelo município e pela região. Gostaria de parabenizar e destacar o trabalho dedicado de todos os professores e técnicos envolvidos na elaboração e aprovação da proposta. A direção do CPTL manifesta, ainda, sua profunda gratidão à Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ao Hospital Auxiliadora e ao Hospital Regional da Costa Leste. Sem o apoio e a parceria dessas instituições, a construção e aprovação da nossa primeira Residência Médica não teria sido possível. Essa vitória é coletiva e reafirma nosso compromisso com a excelência na formação médica e com a saúde da população”, finaliza a diretora do Câmpus.

Com informações da UFMS