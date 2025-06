Em Corumbá, Banho de São João está com inscrições abertas para concursos de quadrilhas juninas

Estão abertas em Corumbá, as inscrições para os concursos de Quadrilhas Juninas 2025, nas categorias adulta e infantil.Os interessados devem se inscrever até 18 de junho (categoria adulta) e até 16 de junho (infantil).

Para se inscrever, os interessados, devem ir presencialmente no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória, localizado na rua Cuiabá, nº 1.181, Centro, das 8h às 14h. Também são aceitas inscrições por e-mail, no endereço [email protected], dentro dos prazos indicados.

O Edital nº 002/2025, voltado a quadrilhas com integrantes a partir de 14 anos, premiará os três primeiros colocados com valores de R$ 8 mil, R$ 6,5 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

Já o Edital nº 003/2025 contempla quadrilhas infantis, formadas por alunos dos 6º e 7º anos da rede pública municipal. As premiações para essa categoria são de R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil para os três primeiros colocados.

Na programação do Arraial do Banho de São João 2025, está prevista para aconte3cer as apresentações das quadrilhas nos dias 21 (adultas) e 22 de junho (infantis), no Porto Geral. A iniciativa busca valorizar as tradições culturais da região e fomentar a participação da comunidade.

Os editais podem ser consultados na íntegra na edição do dia 05 de junho do DIOCORUMBÁ.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.