Miss trans e 19ª edição da ‘Parada LGBT’ são marcados para o fim de julho

Com o slogan ‘Ninguém é melhor ou maior que todos/as nós juntos/as’, eventos tradicionais na cidade que defendem a diversidade, foram marcados para os dias 22 e 23 de julho de 2022. Os eventos acontecem no último fim de semana do mês de julho e terá a tradicional caminhada pelas principais vias do centro de Campo Grande. Além de apresentações de artistas regionais.

Os eventos são organizados pela ATMS(Associação das Travestis e Transsesuais de MS) queeste ano não dispoem de recursos e conta apenas com apoio da Coordenadoria Municipal LGBT, que por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos da prefeitura, está fazendo a Interlocução com a Sectur e apoiando a organização do evento.

A concentração da IX Parada da Diversidade será na Praça do Rádio Clube a partir das 14h do dia 23.

Já o Miss Trans MS e Miss Plus Size Trans MS 2022 será no sábdo dia 22 das 18h às 23h no Auditório da FETMS na rua 26 de agosto, 2288. A entrada é gratuita.