Medicamentos de emagrecimento são apreendidos em Água Clara

Itens eram de origem estrangeria eram transprotados sem refrigeração e estavam sem documentação fiscal

No último sábado (15), 127 medicamentos de emagrecimento de origem estrangeira pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Água Clara.

Os policiais faziam fiscalizações na BR-262, quando abordaram um Chevrolet/Prisma. O motorista do veículo confessou que fazia o transporte de medicamentos de emagrecimento de origem estrangeira, de Ponta Porã até Três Lagoas.

Após vistoria, os policiais encontraram os medicamentos, que não possuiam documentação fiscal e eram transportados sem refrigeração. A mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal.

