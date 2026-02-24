Federações suspendem mobilização nacional após reunião no Ministério da Justiça sobre criação do FUNCOC

As entidades representativas nacionais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal Federal decidiram suspender, por ora, a mobilização nacional prevista para esta semana após reunião realizada com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O encontro teve como objetivo discutir pautas institucionais de interesse das categorias, mas não resultou em avanços no texto atualmente em negociação.

A decisão foi tomada de forma conjunta pela Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais), Fenaprf (Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais) e Federação Nacional dos Policiais Penais Federais (Fenappf). Segundo as federações, há sinalização de que uma nova reunião poderá ser agendada ainda nesta semana para dar continuidade às negociações.

Diante desse cenário, a mobilização nacional anteriormente anunciada foi sobrestada. Uma nova data indicativa poderá ser definida para 9 de março de 2026. As entidades informaram que todas as atualizações e orientações oficiais serão divulgadas exclusivamente por meio dos canais institucionais.

Entenda o caso

Em Mato Grosso do Sul, o Sindicato dos Policiais Penais Federais em Mato Grosso do Sul (SINPPF-MS) havia anunciado o início de uma Mobilização Nacional Permanente a partir desta terça-feira (24). O ato estava marcado para as 10h30, em frente à Penitenciária Federal em Campo Grande.

A mobilização integra um movimento nacional conjunto que reúne Policiais Penais Federais, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, com ações simultâneas em diversos estados, coordenadas pelas entidades representativas das categorias.

O principal objetivo do movimento é pressionar o Governo Federal a encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei que cria o Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (FUNCOC). As categorias defendem que o fundo é essencial para assegurar financiamento permanente ao enfrentamento do crime organizado, com investimentos em inteligência, tecnologia, estrutura operacional e fortalecimento das ações da segurança pública federal.

Embora o Governo Federal tenha anunciado a criação do fundo em novembro de 2025, o projeto ainda não foi enviado ao Congresso Nacional, o que motivou a mobilização das forças de segurança. Segundo o SINPPF-MS, o movimento tem caráter permanente e não possui prazo definido para encerramento, podendo haver novas medidas conforme o avanço das negociações com o governo.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais