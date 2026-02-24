Detran-MS suspende atendimento em Sidrolândia e Corguinho para mudanças estruturais

Unidades terão interrupções temporárias nesta semana por transferência de endereço e manutenção preventiva

O atendimento presencial nas agências do Detran-MS em Sidrolândia e Corguinho será interrompido temporariamente nesta semana. As suspensões ocorrem em razão de mudança de endereço em uma das unidades e da realização de manutenção preventiva na outra.

Em Sidrolândia, os serviços ficarão suspensos na quarta-feira (25) e quinta-feira (26). Durante esse período, equipes estarão mobilizadas na organização e transferência da estrutura para um novo prédio. A partir de sexta-feira (27), os atendimentos passam a ocorrer na Rua São Paulo, nº 123, endereço situado a cerca de seis quadras da sede atual.

A mudança foi definida após análise técnica que apontou necessidade de adequações estruturais no imóvel onde a agência funciona hoje. Paralelamente à instalação provisória no novo endereço, estão sendo iniciadas as tratativas para abertura de processo licitatório com objetivo de viabilizar a reforma completa do prédio original.

Em Corguinho, a suspensão será integral na quinta-feira (26) e sexta-feira (27). No local, serão executados serviços de manutenção preventiva. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, 2 de março.

Segundo o Detran-MS, as intervenções integram um plano de melhorias graduais nas unidades em Mato Grosso do Sul, com foco na adequação dos espaços à demanda e na oferta de melhores condições tanto para usuários quanto para servidores.

O órgão informou ainda que não há, neste momento, um cronograma fechado para eventuais paralisações em outras cidades. O andamento das obras depende de planejamento técnico, disponibilidade de equipes e fatores externos, como condições climáticas, que podem impactar os prazos previstos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram