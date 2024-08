Estadual Sub-20: Operário de Caarapó e Dourados iniciam decisão neste sábado

A grande final do Campeonato Estadual Sub-20 começa a ser disputada neste sábado (17), com o confronto entre Operário de Caarapó e Dourados. A primeira partida da decisão será realizada às 15h no estádio Carecão, em Caarapó, que fica a 274 quilômetros de Campo Grande.

As duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos desta edição do torneio, com os jogos terminando empatados em 0 a 0 e 1 a 1. Agora, na fase final, ambas chegam motivadas e em busca do título estadual. O segundo e decisivo confronto está marcado para o próximo dia 25 de agosto, no estádio Douradão, em Dourados. O time douradense tem a vantagem de decidir em casa devido à melhor campanha ao longo da competição.

Caso haja empate na soma dos resultados das duas partidas, o título será decidido nas cobranças de pênaltis, o que adiciona ainda mais emoção à disputa.

Além do título, as duas equipes já garantiram vagas na próxima edição da Copa São Paulo de Juniores, o principal torneio de base do futebol brasileiro, que será realizado em janeiro. O campeão do Estadual Sub-20 também terá a responsabilidade de representar o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil Sub-20.

A competição deste ano contou com a participação de 12 equipes, incluindo Dourados, Operário de Caarapó, Aquidauanense, Portuguesa, Comercial, Corumbaense, Ivinhema, Sete de Setembro, São Gabriel, União ABC, Novo e Campo Grande. Agora, após meses de disputa, o troféu será decidido entre duas das melhores equipes da temporada, prometendo um espetáculo para os amantes do futebol.

