Família que teve apartamento destruído aposta em vakinha virtual

No último sábado (27), um incêndio no Condomínio Ciudad Del Vigo, ocorrido no bloco 5, destruiu um apartamento do terceiro andar e a família conta com vakinha virtual para ajudar a recomeçar.

O valor total esperado ser alcançado é de R$100 mil reais, até o momento (29), foram arrecadas R$12 mil.

O ocorrido aconteceu no final da manhã quando a proprietária havia levado os filhos em um treinamento mirim dos Bombeiros.

A casa foi toda destruída e comprometeu apartamentos vizinhos. Foram necessários duas viaturas do Corpo de Bombeiros da Capital para acabar com as chamas.

A cadelinha “Pepita” estava no apartamento na hora do fogo, e conseguiu sair com vida graças aos bombeiros.

Segue abaixo o link da vakinha solidária para quem possa ajudar com qualquer valor.

