CG Saneada já conta com mais de 65km de rede de esgoto implantados na Capital

O programa Campo Grande Saneada da Águas Guariroba já soma mais de 65 quilômetros de rede de esgoto implantados em bairros de Campo Grande. Esta semana as equipes da concessionária estão com frentes de trabalho nas regiões dos bairros Lageado, Popular, Los Angeles, Coophavilla II, Nova Ima, Moreninhas, Tiradentes e Panamá.

As obras seguem o cronograma da concessionária e do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do município e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

O programa tem como objetivo implantar até o final do ano, cerca de 150 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 16 mil famílias na Capital. Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 29/05 a 02/06 :

Bairro: Los Angeles

• Rua Juca Pirama

(Rua Paulo Afonso x Rua Moreira César)

• Rua Francisco Chaves

(Rua Cel. Moreira César x Rua Lauro Müller)

• Rua Francisco Chaves

(Rua Eng. Paulo Frontin x Rua Lauro Müller)

• Rua Eng. Paulo Frontim

(Rua Mansour Contar x Rua Gonçalves Magalhães)

• Rua Eng. Paulo Frontim

(Rua Gonçalves Magalhães x Rua Marques de Barbacena)

• Rua Eng. Paulo Frontim

(Rua Juca Pirama x Rua Arthur Pires

Bairro Lageado

• Rua Pedro Dib

(Rua Adelaide Maia x Rua Anselmo Seling)

• Rua Mitsuyo Aratani

(Rua Adelaide Maia x Rua Anselmo Seling)

• Rua Marlene Pereira

(Rua Adelaide Maia x Rua Anselmo Seling)

• Rua Maria Del Horno

(Rua Adelaide Maia x Rua Anselmo Seling)

• Rua Diomedes Rosa

(Rua Adelaide Maia x Rua Anselmo Seling)

• Rua Maria Del Horno

(Rua Cenira Soares x Rua Durando Pereira)

• Rua Durando Pereira

(Rua Maria Del Horno x Rua Manoel Macedo)

• Rua Manoel Macedo

(Rua Durando Pereira x Rua Cenira Soares)

• Rua Cenira Soares Mag.

(Rua Manoel Macedo x Rua Genuino Fornari)

• Rua Cenira Soares Mag.

(Rua Genuino Fornari x Rua Segismundo)

• Rua Pedro Dib

(Rua Cenira Soares x Rua Antônio Teodofildo)

• Rua Mitsuyo Aratani

(Rua Cenira Soares x Rua Antônio Teodofildo)

• Rua Marlene Pereira

(Rua Cenira Soares x Rua Antônio Teodofildo)

• Rua Maria Del Horno

(Rua Cenira Soares x Rua Antônio Teodofildo)

• Rua Diomedes Rosa

(Rua Cenira Soares x Rua Antônio Teodofildo)

Bairro Tiradentes

• Rua João Casemiro

(Rua Honoria Correa x Rua Antonio Marques)

• Rua Honória Correa

(Rua Marrey Júnior x Rua João Casemiro)

• Rua João Casemiro

(Rua Antonio Marques x Rua Diva Ferreira)

• Rua Antônio Marques

(Rua Marrey Júnior x Rua João Casemiro)

• Rua João Casemiro

(Rua Diva Ferreira x Av. Oceania)

• Rua Diva Ferreira

(Rua João Casemiro x Rua Dona Rosemaria)

• Av. Oceania

(Rua Marrey Junior x Rua João Casemiro)

• Rua Diva Ferreira

(Rua Marrey Junior x Rua João Casemiro)

• Rua Dona Rosemaria

(Rua Honória Correa x Rua Antônio Marques

• Rua Dona Rosemaria

(Rua Antônio Marques x Rua DivaFerreira)

• Rua Dona Rosemaria

(Rua Diva Ferreira x Av. Oceania)

Bairro Coophavilla 2

• Rua Lúcia Martins

(Rua da Restinga x Travessa do Golfinho)

(Travessa do Golfinho x Rua da Baleia)

(Rua da Baleia x Travessa do Cachalote)

(Travessa do Cachalote x Rua da Península)

Bairro Panamá

• Rua Artagnan dos Santos Machado

(Rua Machadinho x Rua Victor Hugo de Arruda Figueiras)

• Rua Victor Hugo e Arruda Figueiras

(Rua Artagnan dos Santos Machado x Rua José Barbosa de Souza Coelho)

• Rua José Barbosa de Souza Coelho

(Rua Machadinho x Rua Victor Hugo de Arruda Figueiras)

Bairro Moreninhas

• Rua Oriomar Fernandes

(Rua Copaíba x Rua Ivo Osman Miranda)

• Rua Clotilde Chaia

(Rua Copaíba x Rua Ivo Osman Miranda)

• Rua Maria Cândida de Rezende

(Av. Baoba x Rua Natividade Quevedo)

• Rua Baobá

(Rua Maria Cândida de Rezende x Rua Oriomar Fernandes)

• Rua Maria Cândida de Rezende

(Rua Copaíba x Rua Ivo Osman Miranda)

• Rua Clotilde Chaia

(Av. Baoba x Rua Natividade Quevedo)

• Rua Clotilde Chaia

(Rua Natividade Quevedo x Rua Sambura)

• Rua Clotilde Chaia

(Rua João Clotilde Chaia x Rua Oriomar Fernandes)

• Rua Maria Cândida de Rezende

(Rua João Cruz Miranda x Av. Baoba)

• Rua João Adolfo Cintra

(Rua Ivo Osman Miranda x Av. Baoba)

• Rua Oriomar Fernandes

(Rua João Cruz Miranda x Av.Baoba)

Bairro Popular

• Rua Pedro Pedra

(Rua Marin x Rua Mendocino)

• Rua Joel Silva

(Rua Lúcia Helena Coelho Mainone x Av. César Augusto Teles)

• Rua José Pinto Costa

(Rua Pedro Pera x Av. César Augusto Teles)

• Rua Monterey

(Rua Sonora x Rua Mendocino)

• Rua Mendocino

(Rua Monterey x Rua Claveras)

