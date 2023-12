Escola Adventista Vilas Boas promove ação social em apoio ao Maio Amarelo

Sob o tema “#minhaescolhafazadiferença”, a Escola Adventista Vilas Boas promoveu na manhã desta segunda-feira (29), uma ação social voltada à conscientização e ao debate sobre a responsabilidade no trânsito em função do Maio Amarelo. A campanha visa reduzir os índices de acidentes de trânsito e promover um ambiente mais seguro para todos.

Alunos do 7º ano período matutino irão se deslocar para a Avenida Bom Pastor, esquina com Eduardo Elias Zaram, para realizar a entrega de panfletos e fornecer orientações sobre a importância do respeito às regras de trânsito.

O Maio Amarelo é uma iniciativa internacional que busca estimular a reflexão e a mudança de comportamento dos cidadãos em relação ao trânsito, destacando a importância de escolhas conscientes e responsáveis durante os deslocamentos diários.

Os estudantes da Escola Adventista Vilas Boas estarão engajados na disseminação de informações valiosas sobre segurança viária por meio da distribuição de panfletos educativos. Os panfletos abordarão tópicos como a importância do uso do cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade, a proibição do uso de celulares ao volante e a necessidade de respeitar as sinalizações de trânsito.

A Escola Adventista Vilas Boas reafirma seu compromisso com a formação integral de seus alunos, desenvolvendo não apenas habilidades acadêmicas, mas também valores de cidadania e responsabilidade social.

