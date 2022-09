Homem vai preso após agredir namorada em estabelecimento

Um homem de 38 anos, foi preso após agredir a própria namorada, de 29 anos, na frente de uma tabacaria, na área central de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na madruga deste sábado (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, a própria vítima acionou a polícia e relatou que foi agredida pelo namorado. Os dois estava em uma casa noturna quando começaram a discutir. A mulher então saiu do local sozinha e foi para uma tabacaria.

O suspeito a seguiu e os dois entraram em luta corporal na frente da tabacaria. Em seguida o homem entrou em seu veículo e saiu do local. A vítima contou a polícia que o homem possui uma arma de fogo em baixo do banco do carro e que já a teria ameaçado de morte, enviadas via áudio para o celular da mulher.

A equipe foi a casa do suspeito e o homem confirmou a briga, mas disse estar apenas se defendendo. Ele negou ter uma arma de fogo e no carro foram encontradas apenas munições de uma arma airsoft, que não foi encontrada.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Bonito e a mulher apresentou intenção de entrar com um pedido de medida protetiva contra o suspeito.

Serviço:

Violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, adotada pela OEA em 1994).

O artigo 5º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) manteve esse conceito, ampliando-o e assim definindo violência doméstica: “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

Chama-se de violência doméstica aquela que ocorre em casa, no ambiente doméstico ou em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação. Pode acontecer com qualquer mulher, independente de raça/etnia, classe social, nível educacional, ou religião. No campo ou na cidade, a violência doméstica atinge mulheres de diferentes idades e profissões.

Onde procurar ajuda em Campo Grande:

CASA DA MULHER BRASILEIRA

Endereço: Rua Brasília, lote A – Quadra 2, s/n – Jardim Imá – CEP 79102-050,

Contato: (67) 2020-1300

Email: [email protected]

DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER (DEAM)

Endereço: Avenida Brasília, s/n – Jardim Imá – CEP 79002-121

Telefone: (067) 2020-1300 / (067) 2020-1319

Email: [email protected]

CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA – CEAM CUNÃ M’BARETÊ

Endereço: Rua Pedro Celestino, 437 – Centro – CEP 79004-560

Telefone:0800 067 1236 / (067) 3361-7519 / (067) 99160-5166

Email: [email protected]

Onde procurar ajuda no interior do Estado?

Para as mulheres que se encontram numa relação abusiva ou violenta, a orientação é buscar ajuda nos CAM/CRAM, CRAS e CREAS, que atendem mulheres em situação de violência e violação de direitos. O Ministério Público e a Defensoria Pública também fazem atendimento e orientações.

Os municípios-pólo de cada região possuem uma Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e a maioria possui um Centro de Atendimento à Mulher (CAM ou CRAM), com assistentes sociais e psicólogas especializadas no atendimento à mulheres em situação de violência.

