Porto Murtinho é a cidade mais quente do país, com 43ºC

Porto Murtinho foi a cidade mais quente do Brasil, na tarde de ontem (08), quando os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), marcaram 43ºC. A cidade de Corumbá, ficou com a segunda colocação do país, com 41,2ºC.

A nova onda de calor que castigou os sul-mato-grossenses nos meses de setembro e outubro, chegou e deve ficar por pelo menos 10 dias. Ela só deve amenizar somente no final da próxima semana. Ainda na tarde de ontem, Campo Grande registrou a segunda temperatura mais alta do ano, com 38,4ºC, sensação térmica de 41ºC.

Outras cidades que tiveram índices altos de temperaturas nessa terceira onde de calor extremo, conforme dados do meteorologista da Uniderp, Natálio Abraão, são: Bonito 39,1ºC, Pedro Gomes 40,3ºC, Coxim 40,2ºC, Miranda 40,4ºC, (com sensação térmica de 44ºC), Água Clara 40,5ºC.

Aviso meteorológico

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou na manhã de hoje (09), o aviso meteorológico nível amarelo (perigo potencial) que abrange áreas do Centro-Oeste e Sudeste do País O alerta de calor extremo é válido, pelo menos, até amanhã (10).

Segundo dados do Inmet, o aviso de onda de calor nível amarelo é para casos de previsão que indicam temperaturas 5ºC acima da média em períodos de dois a três dias consecutivos. Ainda conforme a previsão do Inmet, o calor deverá continuar até meados da próxima semana, contudo, a área de abrangência do fenômeno deve sofrer alterações.

Hoje

Conforme divulgado no início da semana pelo meteorologista Natálio Abrão, nesta quinta-feira (09), as nuvens continuam cobrindo os céus de diversas cidades do Estado, podendo ocorrer possibilidade de chuvas isoladas com ventos de até 60km/h. O calor deve ficar em Mato Grosso do Sul até o final da próxima semana, registrando índices altíssimos de temperaturas.

