Fábio Trad é o novo auditor da Embratur

Anunciado ontem (7), o gerente de auditoria e controle da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), que será o ex-deputado federal Fábio Trad.

Ele comemorou o novo cargo em sua rede social. Trad que desde que não foi eleito pleiteava uma nova colocação no governo do PT.

“Aceitei a missão de ser o Controlador-Auditor da EMBRATUR. Agradeço imensamente o honroso convite de seu Diretor-Presidente Marcelo Freixo pela confiança em meu trabalho. Um desafio que me enche de alegria e responsabilidade, afinal TURISMO é emprego, renda, crescimento econômico, sustentabilidade, cultura, enfim, é Vida para milhões de pessoas que estão direta e indiretamente envolvidas nesta atividade fundamental para a economia do país.”, comemorou o ex-deputado federal, Fábio Trad.

