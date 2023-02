Marquinhos tenta voltar à cena política e Justiça determina sigilo em caso de assédio

O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) tenta voltar à cena política de Mato Grosso do Sul, conforme publicado pelo Jornal O Estado.

E ontem (6), a Justiça determinou sigilo para o caso de assédio sexual, processo em tramitação. O processo judicial ainda pode se tornar um empecilho para seu retorno aos holofotes políticos. Conforme publicação do Diário da Justiça, o pedido de sigilo foi feito pela defesa do acusado.

Agora, somente representantes cadastrados conseguirão consultar os autos na íntegra. “Diante da manifestação defensiva, comprovando acesso a informações do processo, por terceiros e segredo de Justiça já estabelecido para assegurar o direito à intimidade dos envolvidos – réus e vítimas – determino que o presente feito tramite também sob sigilo externo, no qual somente os representantes cadastros conseguem consultar os autos na íntegra.

Acrescente-se a tarja correspondente.” Foi determinado ainda que os réus e seus procuradores deverão solicitar senha de acesso junto ao cartório. “No tocante aos demais pedidos, postergo a análise para ocasião da prolação da decisão exigida pelo artigo 397, do Código de Processo Penal, visando evitar tumulto processual.” O pedido de sigilo e de absolvição sumária de Marquinhos Trad foi feito pelas advogadas, Rejane Alves de Arruda e Andréa Flores.

Essa segunda solicitação ainda será analisada. Marquinhos foi acusado após denúncias de mulheres que procuraram a Delegacia no período eleitoral ano passado. Retorno à cena política Marquinhos Trad poderá assumir o diretório do PSD de MS para tentar a reestruturação geral do partido rumo às eleições de 2024. Ele era cotado para presidência do diretório municipal de Campo Grande, mas deve ser indicado ao diretório estadual, após a postura do irmão e senador Nelsinho Trad, que traiu Rodrigo Pacheco, do mesmo partido, e votou em Rogério Marinho (PL-RN) para presidente durante eleição da Mesa Diretora. Nelsinho Trad irritou a cúpula do PSD e não tem mais a confiança de Gilberto Kassab, presidente nacional do partido. Ele escolheu agradar a ala bolsonarista e eleitores sul-mato-grossenses pró-Bolsonaro, e isso pode custar seu futuro político dentro do PSD.O ex-prefeito pode ser convidado a comandar o PSD nos próximos dias

