Volta às aulas: 108 mil estudantes da rede municipal retornam às escolas na quarta

Começa nesta quarta-feira (8), o ano letivo de 2023, para alunos da REME (Rede Municipal de Ensino), tanto nas EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) quanto nas escolas de ensino fundamental. Neste ano, serão 108 mil alunos, distribuídos nas 205 unidades escolares da REME, sendo 99 escolas municipais, cinco delas escolas de tempo integral e 106 EMEIs, que recebem alunos de até 5 anos de idade.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza, neste ano a secretaria vai trabalhar em cima de três pilares principais. “São eles: a valorização dos recursos humanos, a infraestrutura e os recursos pedagógicos que é o que é o que mais me preocupa. Precisamos oferecer um índice de qualidade aos nossos alunos e melhorarmos os nossos índices de IDEB – (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), alfabetização e demais áreas voltadas para a educação”, assegurou.

De acordo com a SEMED (Secretaria Municipal de Educação), o calendário escolar terá 200 dias letivos, além disso ele também estabelece datas específicas para reuniões gerais e de pais, sábados escolares, reuniões do conselho de classe e conferências de pais e entregas de atividades. As unidades de ensino devem anotar no calendário escolar, outras atividades previstas.

Segundo o secretário, todas as escolas já estão preparadas, com grama aparada, limpeza realizada, salas de aula organizadas e merenda escolar já garantida e ainda, que os uniformes e kits escolares estão prontos. Os itens devem começar a ser entregues no primeiro dia de aula, conforme a organização da direção de cada escola, assim como os kits de material escolar.

“Desde o início do ano nossas escolas estão sendo preparadas para receber nossos alunos, desde o pedagógico, com seminários e reuniões para nossos gestores, jornadas pedagógicas para nossos professores e demais servidores, quanto a parte estrutural, com a limpeza das unidades, pequenos reparos, entregas de uniformes, de kits escolares e mobiliário para nossas salas de aulas. Tudo pensando na qualidade do ensino e no bem-estar de nossos alunos”, afirmou.

Quem já é aluno da rede municipal, como é o caso do Thomas Domingos Bezerra, 2 anos, Bento Domingos Bezerra, 4 anos, Pedro Jorge Alves, 7 anos, Marcela Marques Azevedo, 7 anos e Maurício Marques Azevedo, 4 anos vão começar o ano letivo com os uniformes antigos, uma vez que o item começará a ser entregue a partir do primeiro dia, assim como o kit escolar.

Segundo a mãe do Bento e do Thomas, a fisioterapeuta Daniela Domingos, os meninos ganharam no ano passado apenas um jogo de calor e outro de frio. “Os novos uniformes serão muito bem-vindos. Um só é muito pouco, temos que lavar todos os dias e não é sempre que dá tempo de secar e com isso eles acabam indo sem uniforme”, ressaltou.

Em relação ao passe de estudante, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que o benefício segue um cronograma e os alunos que fizeram o recadastramento na primeira remessa, que foi do dia 15 de dezembro até o dia 15 de janeiro, o cartão está disponível desde o último dia 1º de fevereiro.

Já a segunda remessa foi do dia 16 a 29 de janeiro e a entrega do cartão vai ocorrer até o dia 13 de fevereiro, próxima segunda-feira. O órgão assegurou ainda que ainda dá tempo de fazer o recadastramento, está em andamento a terceira desde o dia 30 de janeiro e vai até o dia 12 de fevereiro e a entrega será feira no dia 27 de fevereiro.

Reajuste dos professores

Após um processo de quase dois meses marcado por paralisações, manifestações e propostas negadas, o ano letivo começa sem prejuízos para os alunos. “A expectativa é de sanar todos os problemas com a categoria”, ressaltou o secretário de educação, Lucas Henrique.

No dia 30 de janeiro ficou acordado entre prefeitura e representantes dos professores da REME, a forma de pagamento do reajuste de 10,39% para o magistério. A decisão foi tomada em uma reunião entre a ACP ((Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), a prefeita Adriane Lopes e a comissão formada pelo Executivo Municipal.

A proposta foi que o pagamento será em duas parcelas, sendo da seguinte forma: o primeiro pagamento de 4% será depositado na conta dos servidores no mês de março e o segundo, de 6,39%, no mês de julho, somando os 10,39%. Lembrando que esse ajuste é referente ao mês de novembro de 2022.

O acordo foi aprovado pela categoria no dia 1º de fevereiro e segue aguardando aprovação da Câmara Municipal, que deve votar o projeto hoje (7). Importante lembrar que esse aumento é referente ao acordo feito ainda na gestão do então prefeito Marquinhos Trad no ano passado, que se comprometeu a pagar o reajuste assim: 5,03% em abril do ano passado, que foi cumprido; 10,39% em novembro (não cumprido); 4,78% em dezembro (cumprido); 10,56% em maio de 2023; 10,56% em outubro de 2023; 10,56% em maio de 2024 e 10,56% em outubro de 2024.

Rede Estadual

Na Rede Estadual de Ensino, as aulas devem iniciar no dia 23 de fevereiro, logo após o feriado de carnaval. De acordo com informações divulgadas pela SED (Secretaria de Estado de Educação), o total de estudantes matriculados está pouco acima dos 170 mil, mas esse número costuma subir no decorrer deste do mês de fevereiro.

Isso acontece em função de matrículas realizadas por meio da autodesignação, modalidade de matrícula que fica aberta durante o ano todo e que encaminha os estudantes interessados em ingressar nas escolas estaduais, de forma automática, para as unidades que ainda possuem vagas em aberto.

