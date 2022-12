Cebola chega a R$15 em Campo Grande

Produtos do setor de hortifrúti foram os campeões de variação nessa semana, chegando a mais de 100%

Por Evelyn Thamaris

Cebola, muito utilizada na composição de pratos em todo o Brasil, está de arder os olhos, chegando a custar R$15 o quilo nesta semana em supermercado de Campo Grande. Valor faz parte da cotação realizada toda sexta-feira pelo Jornal O Estado que traz o preço dos principais produtos que compõem a cesta básica.

Registrando o menor valor a R$6,45 o quilo, no supermercado Fort, na Capital, o mais elevado a R$14,99 foi constatado no mercado Nunes. Preços configuraram a variação entre estabelecimentos de 132,40 %, enquanto o custo médio do vegetal ficou em R$9,07. Acompanhada do tomate que também rendeu variação acima do normal (107,08%), onde o menor preço é de R$5,79 o quilo (Fort) e maior R$11,99 (Nunes). A média para o consumidor é de R$7,88 o kg.

A batata não ficou para trás, contando com percentual de diferença entre locais lá em cima (116,53%). Para levar o tubérculo para casa, o campo-grandense terá um gasto entre R$3,69 (Assaí) e R$7,99 (Nunes). Já a média de preço é de R$7,88, o Kg. A banana anda longe do “preço de banana” com valores que vão de R$4,99 (Fort) a R$9,79 (Nunes). O consumidor deve desembolsar em média R$7,58 para levar a fruta para casa.

Mantimentos

O arroz de 5Kg (Tio Lautério) conta com 11,12% de diferença de preços em cinco lugares pesquisados. O custo do produto em menor valor é praticado no Fort Atacadista a R$17,99, ao passo, que o maior entre os locais visitados está no Atacadão (R$19,99). A média calculada entre locais ficou em R$19,16, já que na mesma proporção de qualidade o arroz Coradini é vendido por R$17,99 no Nunes.

O feijão obteve custo médio de R$7,29 para o consumidor, baseado em dois locais, onde é comercializado o produto da marca Bem Te-Vi de 1Kg. Este item vai de R$6,99 (Fort) a R$7,59 (Comper), com variação percentual de 8,58%. Contudo, o Paquito sai por R$8,99 (Pires), Marruá R$8,79 (Nunes), Família R$6,99 e Nova Geração R$7,59 (Assaí). Óleo de Soja (Concódia 900 ml) tem valores entre R$7,29 (Atacadão) e R$7,89 (Comper). Diferença calculada é de 8,23% e média de custo para o consumidor R$7,57.

Açúcar Refinado de 1 Kg (União) tem valores entre R$ 5,35 (Assaí) e R$ 6,35 no supermercado Pires (18,69%). Para o campo-grandense serão necessário em média R$5,67 para comprar o produto. O café de 500 g (Três Corações) pode ser adquirido com valores entre R$17,59 (Comper) a R$18,90 (Nunes). A diferença obtida na pesquisa do item é elevada (83,03%). Preço médio R$16,72.

A cartela de ovos brancos, contendo 12 unidades é comercializada em seu menor preço no atacadista Fort (R$7,29), ao passo que o mais caro é praticado no mercado Nunes (R$8,99). Média de preço encontrada ficou em R$8,34, enquanto a variação 23,32%.

A carne bovina apresentou redução no Atacadão, onde o corte de Coxão Mole a vácuo e vendido por R$24,90, o maior preço está no Assaí por R$37,49, o que desencadeou variação de 50,56% e custo médio de R$33,66 o Kg da carne.

Higiene e limpeza

O creme dental (Colgate) conta com valores que vão de R$3,98 (Fort) a R$5,59 no supermercado Nunes (40,45%). Já o valor médio será de R$4,60. O papel higiênico com 12 rolos (Neve) começa com R$23,90 no Assaí e vai até R$30,89 o Pires (29,25%). A média de gasto para obter o item é de R$27,03. Entretanto, no Nunes o Stylus pode ser adquirido por R$10,98.

Na área da limpeza, o sabão em pó Omo de 1,6Kg conta com preços que vão de R$18,90 (Fort) a R$25,98 no Comper (37,46%), o que gera um valor médio de R$22,42 para o consumidor.