Expectativa é que reforma do Aeroporto de Dourados termine ainda em 2022

As chuvas recentes registradas em Dourados não devem atrasar a entrega da pista do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, fechado desde maio do ano passado para pousos e decolagens. A previsão de finalização das obras em novembro para iniciar o processo burocrático de liberação do local permanece.

Segundo Dourados News, durante entrega do orçamento do município na manhã desta sexta-feira (14), na Câmara de Vereadores, o prefeito Alan Guedes (PP) disse acreditar que os trabalhos terminem dentro do prazo estimado.

Ao Dourados News, ele reconheceu a possibilidade de atraso nas obras devido as fortes chuvas ocorridas no município, em especial nas últimas semanas, mas minimizou o fato. “As chuvas podem ter dado uma atrasada. Tem os últimos 400m de cabeceira da pista que ainda falta uma camada de compactação e quando chove precisa de um ou dois dias para secar”.

Mesmo diante desse cenário, o prefeito acredita que o local esteja apto a receber voos entre o fim de 2022 e o início do próximo ano.

Após o retorno dos voos, existe a previsão da construção do novo terminal de passageiros, que será construído em outro espaço, não afetando a operação do Francisco de Matos Pereira durante o período. O projeto estrutural já foi licitado e deve ser apresentado em breve.

Ainda conforme Alan, as duas empresas aéreas que atendiam a região – Azul e Gol -, já informaram que continuarão operando em Dourados. Além disso, outra empresa aérea também demonstrou interesse em atuar na cidade, trata-se da Latam.