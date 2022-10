Mato Grosso do Sul pode ampliar Justiça Restaurativa

A juíza federal Raquel Domingues do Amaral, coordenadora do Cejure-MS (Centro de Justiça Restaurativa) do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) apresentou o projeto de implantação da Justiça Restaurativa. Durante reunião com o desembargador Ruy Celso Barbosa Florence, coordenador do Nupemec (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos) e da Justiça Restaurativa, ela discorreu sobre as inúmeras possibilidades de colaboração técnica entre os tribunais.

O encontro serviu para ampliar projetos de cooperação técnica multilateral de Justiça Restaurativa. “Essas são as primeiras tratativas de uma promissora cooperação sobre Justiça Restaurativa, principalmente em relação aos cursos de qualificação oferecidos pelo Tribunal de Justiça de MS. Podemos unir forças e ampliar a oferta das atividades restaurativas à população do Estado”, adiantou Raquel.

Novas agendas serão realizadas entre as equipes técnicas do Nupemec e Justiça Restaurativa com as do Cejure-MS do TRF3 para início da troca de informações e elaboração de termo de colaboração multilateral para formação de novos facilitadores em Justiça Restaurativa, além da ampliação da rede de atendimento desse método autocompositivo.

O desembargador Ruy Celso agradeceu a visita da juíza federal, destacando que a reunião foi produtiva e evoluiu para possibilidades reais de implementação. “Quero agradecer a visita e dizer que foi muito importante ouvir todas as ideias da magistrada, pois temos a oportunidade de ampliar o campo de ação da Justiça Restaurativa e disseminar ainda mais a cultura da paz, em substituição à cultura do litígio”, concluiu.