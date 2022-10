Cidade de MS inundada segue com limpeza e libera acesso para 100 famílias

A Prefeitura de Batayporã mobiliza equipes da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente nos trabalhos de limpeza e manutenção após o alagamento ocasionado pelas chuvas da última quarta-feira (12).

Segundo a Defesa Civil do município, foram cerca de 120 milímetros. O volume significativo resultou na cheia da Lagoa do Sapo, responsável por receber maior parte das águas pluviais na cidade. As 100 famílias da zona rural do município, retiradas dos locais por conta de maiores riscos, retornaram para suas casas.

A região do centro foi a mais atingida. Nesta quinta-feira (13), boa parte das ações se concentra na retirada da lama, entulho e na lavagem das vias com utilização de caminhão-pipa. A desobstrução de bocas de lobo e galerias é outro foco dos trabalhos.

“Desde ontem, temos feito nosso melhor para diminuir esses transtornos. Priorizamos a segurança das famílias, junto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros e, agora, nos concentramos na limpeza. Nosso objetivo é auxiliar a população e também evitar mais alagamentos dessa proporção, já que a chuva continua”, detalhou o prefeito Germino Roz.

Na zona rural, também há equipes atuando na sinalização das estradas que foram comprometidas e na adequação dos trechos. “Nosso maquinário foi mobilizado para essas áreas. Porém, alguns trechos dependem da intervenção da Agesul (Agência Estadual de Empreendimentos), a exemplo do cascalho da MS-134. Estamos em contato e dando máximo apoio aos serviços”, complementou o chefe do Executivo.

Solução efetiva

Problema crônico de Batayporã, a drenagem urbana caminha para receber uma solução efetiva. No início do mês, a Prefeitura concluiu a licitação para elaboração de projeto executivo de drenagem e infraestrutura urbana com vistas ao controle de enchentes na região da Lagoa do Sapo. Realizada na modalidade de tomada de preços, a proposta vencedora apresentou o valor total de R$ 666.633,52, e será desempenhada pela empresa Schettini Engenharia Ltda.