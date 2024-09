Homem tem carro roubado e é arrastado por 5 metros pelos assaltantes

O crime aconteceu após um dos assaltantes abordar a vítima, retirar a chave do veículo modelo Toyota Etios e anunciar o assalto; A vítima foi agredida pelos dois criminosos com um soco no nariz e chutes

Na madrugada de hoje (15), um homem, de 25 anos, teve o carro roubado e ainda foi arrastado por 5 metros pelos assaltantes. O caso aconteceu na Travessa da Percussão, Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo informações policiais o crime aconteceu após um dos assaltantes abordar a vítima, retirar a chave do veículo modelo Toyota Etios e anunciar o assalto. A vítima foi agredida pelos dois criminosos com um soco no nariz e chutes.

Os criminosos entraram no veículo, jogaram o homem para fora e continuaram desferindo as agressões. Mesmo ferido, a vítima tentou entrar no veículo pela porta de trás, mas um dos bandidos segurou a porta prendendo o rapaz, que foi arrastado por cerca de 5 metros.

Os assaltantes conseguiram fugir levando o veículo e o celular da vítima.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram