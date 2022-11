Com fim de semana seguido de feriadão, Capital tem opções de lazer

No sábado tem show com Almir Sater no Bosque Expo e no domingo tem Muchileiros na Sunset Growler

Segundo fim de semana de novembro e a gente tá como? Prestes a ter um “superferiadão”, ou um fim de semana prolongado, como prefira. O bom disso é que dá para colocar as pernas para o ar e descansar bastante, depois sair e aproveitar o resto do dia ou da noite, rever amigos, conversar, rir, brincar e se distrair.

Tem teatro, tem barzinho, tem Festival do Chamamé no interior, tem Japão Fest e muito mais. O que você quer fazer? Confira a nossa agenda e faça sua escolha!

Sábado – 12/11

Sesc no Bosque – teatro

O Grupo Casa apresenta o espetáculo “A borboleta mais velha do mundo”, a partir das 15h, na arena do Shopping Bosque dos Ipês. A apresentação conta a história de dois palhaços que enfrentam uma aventura cheia de adrenalina, palhaçada, confusão e magia. Juntos, vivem a história de uma borboletinha que descobre, por um descuido, que a vida das borboletas é muito curta e se desespera na tentativa de mudar os caminhos do futuro. Com a ajuda do Senhor Grilo, a pequena borboleta, vai ao encontro da Borboleta mais velha do mundo, e começa uma saga para descobrir a longevidade das borboletas. Um espetáculo de palhaçaria e contação de histórias.

Manual de Barro II

Chamado de “Manual de Barro II – Concerto a Céu Aberto para Solos de Objeto”, o evento tem o objetivo de homenagear o poeta Manoel de Barros e é realizado em parceria com Arte Riso Companhia de Animação e Ateliê Ramona Rodrigues. O espetáculo será apresentado às 19h, no Espaço Cultural Ateliê Ramona Rodrigues, localizado na Rua 14 de Julho, 1.431, casa 3, Centro. Os ingressos custam R$ 30 e estarão à venda, a partir das 18h. Mais informações nos telefones: (67) 99688- 5613 e (67) 99903-3550.

Almir Sater

Às 20h30, no Bosque Expo, também no Bosque dos Ipês, tem show de Almir Sater, um dos maiores nomes da música brasileira e criador de um estilo único e original. O violeiro desembarca mais uma vez na terra natal com um espetáculo que traz sucessos da carreira e canções inéditas do novo disco. O show de encerramento fica por conta de Chicão Castro. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://escrivanoproducoes.com.br/ ou no Hiper Center Jardim dos Estados.

Flashback Blues Bar

Para quem é fã, sábado tem Flashback Blues Bar, com as bandas Control A, JS Orquestra e a cantora Jadi Custódio, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 25.

Sunset Growler

No sábado, a partir da hora do almoço, ao meio-dia, e até as 16h, tem Luiz Acosta com o melhor do pop rock nacional. À noite, quem comanda o palco é o Juninho MPB Duo, das 19h às 23h.

Domingo – 13/11

Missa no Bosque

Domingo tem missa às 11h em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sesc no Bosque – Música

O Quarteto Samba Choro se apresenta das 12h às 14h, na praça de alimentação do shopping. Além de canções consagradas do choro brasileiro, o quarteto também vai mandar pérolas da bossa nova e sambas de primeira, na cadência do choro.

Manual de Barro II

Muchileiros

No domingo, o som na Sunset Growler Station fica por conta da banda Muchileiros, com seus hits que misturam pop e rock com muita influência latina e andina e fazem o público cantar e dançar junto, das 19h às 23h.

Segunda-feira – 14/11

Banda Asgard

Na seunda-feira, véspera de feriado, tem banda Asgard no Blues Bar, a partir das 20h, com ingressos a R$ 25 e abertura da banda Kefla.

Terça-feira – 15/11

MS Fashion Week

A segunda edição do MS Fashion Week acontece de 15 a 18 de novembro, com o tema central “O poder do coletivo”. Além de reunir empresas estaduais de moda, o evento vai arrecadar absorventes femininos que serão doados para mulheres em vulnerabilidade social. O evento será realizado de 15 a 18 de novembro do Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, das 16h às 22h.

Mamonas Assassinas Cover

No feriado de 15 de novembro, tem Mamonas Assassinas Cover, de Curitiba, no Blues Bar, a partir das 20h, com abertura da banda Rádio Paulista. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link: www.sympla.com.br/ bluesbarms.

