Ex-jogador do Operário morre em acidente

Em acidente de trânsito ocorrido na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba, no interior de São Paulo morreu o ex-jogador do Operário de Campo Grande, Daniel Secundino Junior, mais conhecido como Daniel Júnior, de 51 anos de idade. O acidente aconteceu na noite do último sábado, dia 24 de dezembro sendo que Daniel pilotava uma motocicleta JTZ/Dk150c.

Daniel teria perdido o controle da motocicleta e colidido contra uma grade de proteção. O veículo teria derrapado por cerca de 80 metros até parar no acostamento. A violência do impacto foi tamanha que Daniel teve a perna direita arrancada.

Daniel morreu ainda no local do acidente. De acordo com o Hojemais, a perícia teria constatado uma lata de cerveja numa bolsa na moto e uma lata de cerveja no chão, além de não ter observado marcas de frenagem.