Ciclista morre após ser atropelada por veículo

Marli Figueiredo da Roxa, de 51 anos, morreu neste domingo (25), após ser atropelada por veículo na noite anterior. Ela estava internada no Hospital da Vida em Dourados, a 238 km de Campo Grande.

Segundo ocorrência policial, no sábado (24), por volta das 21 horas, ela trafegava pela MS-276, em Anaurilândia, quando foi atropelada com um carro Hyundai I30 de cor preta.

A vítima foi resgatada e levada para hospital de Anaurilândia e transferida em seguida para o Hospital da Vida em Dourados onde faleceu às 12h50.

O condutor do veículo possui 47 anos e as circunstâncias do acidente serão apuradas.

Com informações do Dourados News.

