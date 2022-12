Moradores de Campo Grande podem se vacinar nesta segunda

Nesta segunda-feira (26), após o feriado natalino, a população de Campo Grande tem a oportunidade de se vacinar contra a Covid-19. Todas as doses do imunizante estão disponíveis em mais de 50 unidades básicas e de saúde da família em Campo Grande, conforme calendário pré-estabelecido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses. A ampliação do público ocorreu de maneira gradativa como uma medida para proteger a população e conter o avanço de novos de Covid-19.

As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses.

A primeira dose está disponível para crianças de seis meses a dois anos com comorbidades e para crianças de 3 anos ou mais sem comorbidades.

Caso haja dúvida sobre a data para aplicação do reforço basta acessar o carteirinha digital disponível no site: vacina.campogrande.ms.gov.br.

Vacinômetro

Conforme dados do Vacinômetro, até o momento , 735,5 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose em Campo Grande, o que representa mais de 80% de toda a população. Destas, 703,7 mil tomaram a segunda dose ou dose única, 385,8 mil a terceira e 154,1 mil a quarta dose. Ao todo foram 1,9 milhão de doses aplicadas

Confira os horários e locais de vacinação:

