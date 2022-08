Expansão do agronegócio coloca MS com a maior projeção do PIB em 2023

Neste ano, o Estado está em 2º lugar do Brasil em crescimento, com 4,6%

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado MS

A projeção da taxa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de Mato Grosso do Sul, em 2023, é a maior do Brasil, chegando a 2,3%. É o que mostra levantamento feito pela Tendência Consultoria, publicado pelo jornal “Valor Econômico”.

Segundo o titular da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, o motivo dessa perspectiva se deve à expansão do agronegócio e da agroindustrialização no Estado.

“Essas projeções são extremamente importantes e demonstram o resultado das políticas públicas que nós temos definido para o Estado em termos de crédito, financiamento, infraestrutura, expansão de novas áreas, programas de incentivo aos produtores e para as indústrias, com impacto direto na população mato-grossense e no desenvolvimento econômico de nosso estado”, afirma o secretário.

Verruck também ressalta que outras atividades têm contribuído para a elevação do PIB, como, por exemplo, o plantio de eucalipto e a industrialização da madeira, em relação à atração de novos empreendimentos do setor, como a fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, já em construção, e os investimentos anunciados pela Arauco, em Inocência.

Além da industrialização de milho, crescimento da suinocultura, ampliação da produção de carne de frango.

Reviravolta

Segundo a Aprosoja-MS (Associação dos Produtores de Soja e Milho), a queda da safra de soja 2021/2022, em relação ao ciclo 2020/2021, foi de 35%, chegando a 8,7 milhões de toneladas.

O Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio, que monitora as safras com apoio do Sistema Famasul e da Semagro, aponta que, na média estadual, Mato Grosso do Sul teve um incremento de área destinada à oleaginosa equivalente a 6,2%, chegando à safra 2021/2022 com 3,7 milhões de hectares. Já a produtividade caiu 38,5% em relação ao ciclo 2020/2021, chegando a 38,6 sacas por hectare.

Jaime Verruck lembra do impacto da estiagem na última safra de soja. “Nós tivemos uma frustração significativa na safra de soja. Isso teve um comprometimento, mas nós recuperamos com a produção a ampliação da produção de milho. No ano passado foram plantados 3,724 milhões de hectares de soja e para 2023 nós temos uma perspectiva de crescimento, Mato Grosso do Sul deve bater novamente o recorde de área plantada de soja, com a conversão de pastagens degradadas em cultivo de soja”, comenta.

Neste ano

Para 2022, a situação não é diferente, e Mato Grosso do Sul tem a 2ª maior projeção de crescimento do PIB no país. Conforme a consultoria, a evolução do PIB sul-mato-grossense chega aos 4,6% neste ano.

“Uma taxa de 4,6% é excepcional em termos de crescimento, podendo ter reflexos extremamente positivos na economia sul-mato-grossense. O PIB é o somatório de todas as riquezas geradas e quando falamos disso, tratamos de crescimento econômico, de novas oportunidades de emprego e novas atividades econômicas. É um indicador comparável entre países e estados”, finaliza o secretário Jaime Verruck.

Veja também: Em busca de soluções mais sustentáveis, agronegócio aposta na chegada do 5G

Leia a edição impressa do Jornal O Estado MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.