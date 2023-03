Ex-delegado geral morre durante caminhada em Parque das Nações

O ex-delegado geral da Polícia Civil, Milton Watanabe, de 72 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (24) após sofrer uma parada cardíaca enquanto caminhava no Parque das Nações Indígenas.

Milton havia tomado café da manhã com a família, saído para a atividade matinal e começou a passar mal. Ele caminhava sozinho por volta das 7h10 quando sofreu a parada cardíaca.

A unidade de resgate e suporte avançado, conhecida como viatura Ursa, pertencente ao Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender a ocorrência. Apesar dos esforços dos socorristas em realizar manobras de reanimação, o ex-delegado não resistiu.

Trajetória

Milton Watanabe Tocikazu foi nomeado Delegado de Polícia em 1984, aposentado 2008.

Como profissional, Watanabe também foi diretor do Departamento de Polícia Técnica, entre 1987 e 1988, delegado titular do 7º Distrito Policial, em 1988, e delegado titular do 1º DP em 1988 e de 1993 a 1994.

Watanabe assumiu a Disciplina da Academia de Polícia do Estado, entre 1989 e 1990, Diretor do Departamento de Política Técnica, entre 1990 e 1991, coordenador de perícias em 1991 a 1992, delegado titular do 6º Distrito Policial em 1992 e diretor de Polícia Especializada entre 1995 e 1998, Ocupou o Cargo de Superintendete da SEJUSP.

Polícia Civil lamenta morte de ex-delegado

Em nota publicada na manhã desta sexta-feira (24), a Polícia Civil lamentou a morte do delegado.

“Nosso mais profundo pesar à família do Dr. Milton Watanabe Tocikazu, 72 anos, que faleceu hoje, 24.03.2023, Delegado de Polícia aposentado.

Que sua memória seja perpetuada na história como um homem de serviço, um grande líder, dedicado a lutar pela verdade, justiça e pela Segurança Pública de Mato Grosso do Sul.

Para a Polícia Civil foi um orgulho de tê-lo como Delegado-Geral no período de 01.01.1999 a 13.06.2004. As suas contribuições serão lembradas por todos aqueles policiais que tiveram a oportunidade de ladear em sua jornada. Que Deus console a família durante este triste momento e lhes dê forças para seguir em frente.”

