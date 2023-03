Mulher é presa dentro de ônibus com quase R$ 1 milhão em cocaína

Uma mulher, de 22 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (23), em Campo Grande. Ela estava com quase R$ 1 milhão em cocaína, que foi encontrada em uma vistoria de um ônibus de viagem, na Avenida Duque de Caxias.

Ao revistar sua mochila foram encontrados 12 tabletes de cocaína pesando 12,480kg. Perguntada, a autora do crime disse que ficou hospedada na pousada em um hotel, em Corumbá, e na data de ontem um homem desconhecido entregou a mochila com o entorpecente para que ela entregasse a outro homem, também desconhecido, em Campo Grande.

A autora relatou ainda que é da Cidade de São Paulo e veio a Corumbá porque estava precisando de dinheiro e iria receber a quantia de R$ 3.000,00 para transportar a droga até Campo Grande-MS.

A ação contou com o apoio do cão policial da equipe do canil do Batalhão de Choque, que conseguiu encontrar a cocaína. Segundo o Choque, a droga é avaliada em R$ 936 mil.

Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a Depac Centro.

