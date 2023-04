Três projetos do executivo estão na pauta da Casa de Leis

Em pauta os vereadores da Capital analisam nesta terça-feira (11), sete projetos dentre eles, tRês do executivo sendo um deles o projeto de lei 10.942/23, que autoriza o Poder Executivo a desafetar, desdobrar e alienar áreas de domínio público municipal.

Em única discussão e votação, segue para plenário três projetos do Executivo Municipal. O projeto de lei 10.940/23, do Executivo Municipal, altera os limites originais da área de proteção ambiental da bacia do Córrego Ceroula (Apa do Ceroula), em Campo Grande. Já o projeto de lei 10.941/23 que autoriza o Poder Executivo Municipal a expedir títulos de lotes de terrenos.

Os demais são o projeto de lei 10.753/22, do vereador Betinho, que declara de utilidade pública o Instituto Florestinha de Educação Ambiental do Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Também o projeto de lei 10.770/22, que dispõe sobre a substituição do pictograma de sinalização indicativa de vagas, assentos, filas e outros serviços prioritários para a pessoa idosa no Município. A proposta é do vereador Otávio Trad.

Os vereadores analisam ainda duas propostas de autoria do vereador Dr. Victor Rocha. O projeto de lei 10.784/22, que institui o Programa “Paraolimpíada Municipal” no município de Campo Grande, e o projeto de lei 10.791/22, que institui o Programa “Novembro Roxo”, destinado a desenvolver ações de conscientização sobre a importância de prevenir o parto prematuro e ressaltar os cuidados para uma gestação segura.

E para a Palavra Livre, Francisco Vilar Marcondes utilizará a Tribuna para falar sobre a Rede Limpa – organização de fios em postes de energia. O convite foi feito pelo vereador Papy.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.