Palestra ‘Consciência Negra’ acontece na próxima sexta-feira

Na semana da nacional da ‘Consciência Negra’, além de várias atividades alusivas a cultura afro-brasileira e também de discussões sobre a história e conquistas do povo negro, acontece na sexta-feira(25), a palestra ministrada pela comunicadora Marinalva Aparecida Pereira Barbosa e o advogado Paulo Roberto Cahete Diniz, no auditório Matriz, no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande.

Marinalva é negra, bacharel em direito, apresentadora de tv, diretora da CDL Campo Grande e da Rádio FM Cidade Morena.

O advogado Paulo Roberto Canhete Diniz é especialista em Direito Processual Civil e possuí MBA em Gestão Empresarial.

Serviço

Data do evento: 25/11/2022

Horário: 14h

Local: Auditório Matriz

Endereço: Rua Alagoas, 365, bairro Jardim dos Estados.