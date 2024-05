Governador apresenta Estado a instituições financeiras em Nova Iorque

O segundo dia do MS Day Internacional em Nova Iorque (EUA) teve reuniões com cinco empresas, entre elas a BTG Pactual. O governador Eduardo Riedel apresentou à instituição financeira os projetos de desenvolvimento do Estado, incluindo as PPPs (Parceria Público-Privada) e possibilidades de negócio em diferentes setores.

“Neste segundo dia (segunda-feira) tivemos várias reuniões em Nova Iorque. Terminamos com a BTG Pactual, que é uma instituição que pode nos apoiar em projetos públicos importantes no Estado, assim como financiar empresas que estão indo a Mato Grosso do Sul para investir e gerar empregos”, disse o governador.

Riedel destacou que nesta oportunidade apresentou os números positivos e o bom ambiente de negócios do Estado. “Conversamos aqui com o André Esteves (BTG Pactual) e seus sócios. Passamos a eles um pouco desta percepção sobre Mato Grosso do Sul e assim compreendemos como o mercado está enxergando nosso Estado”, destacou.

O governador ponderou que o foco continua sendo gerar novas oportunidades de investimentos, para ampliar empregos e melhorar a renda do sul-mato-grossense. “Temos um crescimento de 5% a 6% ao ano e precisamos dar oportunidades às pessoas, é isto que estamos fazendo aqui”.

O presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, também participou das reuniões e fez sua avaliação sobre os encontros. “Iniciamos o dia no Bank of América e levamos a apresentação do Estado, para que possamos avançar em projetos que atendem o setor industrial, na busca de recursos com juros internacionais. Também nos reunimos com a BTG e estamos otimistas nas nossas propostas”, descreveu.

MS Day

Com um cenário positivo para atrair novos negócios, o Governo de Mato Grosso do Sul realiza o MS Day Internacional, que acontece em Nova Iorque entre os dias 12 e 17 de maio de 2024.

O evento faz parte da Brazilian Week, semana com discussões sobre desafios do cenário internacional e da economia brasileira. Foram quatro meses de preparação para a agenda formada por reuniões com instituições bancárias, fundos de investimento, empresários globais e câmaras de comércio. A apresentação de projetos gira em torno principalmente das áreas de meio ambiente e infraestrutura, incluindo rodovias e ferrovias.

O MS Day é uma marca criada pelo Governo do Estado e pela Fiems para apresentar as potencialidades de Mato Grosso do Sul. A primeira edição foi realizada em agosto do ano passado em São Paulo (SP), com participação de mais de 400 empresários na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria). O evento culminou no anúncio da prospecção de R$ 5,5 bilhões em novos investimentos para o Estado.

