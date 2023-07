Campo Grande conta 2º Maratona e reúne milhares de atletas

O domingo (2), amanheceu com mais de 1000 atletas participando da 2º Maratona de Campo Grande, reunindo pessoas de todo o Estado e visitantes também.

“Vamos aproveitar a beleza que o espaço nos oferece”, diz o prefeito do Parque dos Poderes, Manoel Rodrigues Sobrinho, responsável por organizar a agenda de atividades esportivas e de lazer do local. Ele destaca que o Parque está disponível para toda a sociedade e a reserva para atividades esportivas e de lazer deve ser solicitada por meio de ofício enviado à Seilog. “Para facilitar a agenda de eventos”, explica.

O vencedor da prova de 7 km ganhou com vantagem a frente dos demais participantes e a entrega da premiação está prevista para às 9h. Segundo participantes a corrida foi bem tranquila.

O percurso das provas são de 42 km (maratona), 21 km (meia maratona) e 7 km. Os vencedores são:

7km geral as três primeiras atletas foram: Evelim Lima Leite Ribeiro, Eliane Gomes Cruz e terceiro lugar Liziane Lange da Silva.

7km – Samuel Cavalcante, Pedro Teixeira Gilmar Cardoso.

Confira a programação deste domingo (2).

5h – Início da concentração

5h às 7h – DJ DS

5h30 – Aquecimento Equipe SESC MS

6h – Largada Oficial da Maratona de Campo Grande ( 42km / 21km e 7km)

7h às 9h – Show com a Banda SAMPRI – palco Cidade da Maratona

9h às 10h – Premiação Geral 42km, 21km e 7km*

10h às 12h – Show Banda V12 – palco Cidade da Maratona

