Irmãs desmaiam após serem atingidas por fio de alta tensão

Duas mulheres, de 38 e 31 anos, foram atingidas por fio um fio de alta tensão. As irmãs estavam dentro do carro, quando os 13 mil volts atingiram o veículo. O acidente aconteceu na Rua Diogo Alvares, Jardim Tijuca, em Campo Grande, após uma linha de pipa cortar a fiação.

O fio foi atingido por uma linha de cerol de uma pipa que ficou queimada no local. Ainda não se sabe de quem foi a autoria. Cerca de sete quadras na região ficaram sem energia após o acidente.

Segundo a mãe das irmãs, uma das mulheres estava dentro do carro e desmaiou após ser atingida. A outra estava ao lado do carro, pois havia ido pegar um cachorro no carro. Esta última caiu no chão após o choque do fio de alta tensão.

Quando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel à Urgência) chegou as mulheres já estavam acordadas, conscientes e orientadas. A que estava em pé ao lado do carro reclamava de dor na cabeça. Elas foram socorridas e levadas para o CRS (Centro Regional de Saúde) no Coophavila.

De acordo com a Energisa, o acidente fez com que 544 casas ficassem sem energia. A volta só ocorreu por volta das 17hrs.

A concessionária orienta que a população não empine pipas perto das redes elétricas e reforça sobre o cuidado para evitar acidentes, como descargas elétricas, que podem deixar sequelas como queimaduras graves e, em casos mais extremos, causar a morte.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.