Preferência por Zeca do PT para concorrer a prefeitura da Capital cresce internamente

Deputado estadual gosta da ideia de representantes da esquerda e centro-esquerda no Estado se unirem

A preferência interna do Partido dos Trabalhadores em lançar o deputado estadual Zeca do PT (PT), para disputar a Prefeitura de Campo Grande, em 2024, vem crescendo nas últimas reuniões do partido que avalia três nomes para escolha.

Na primeira sessão após recesso na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), nesta terça-feira (1), Zeca confirmou que o PT tem três pré-candidaturas para a prefeitura municipal. “O que é absolutamente legítimo para a vocação democrática do partido. Sendo assim, o PT está aberto a apresentação da minha candidatura, ou da deputada Camila Jara e da ex-candidata a governadora, Gisele Marques.”

“São duas figuras proeminentes dentro do PT, o que valoriza o processo. Mas a direção municipal do PT é quem deve decidir o momento oportuno de decidir. Essa foi a discussão em reuniões internas do partido”, segundo Zeca, que alega não ter participado dos últimos encontros.

Existe a previsão de disputa interna entre a nova geração, representada por Camila, e um dos líderes do partido no Estado, Zeca do PT. Porém, o partido de esquerda sabe a importância e o peso dos dois nomes.

“Construir a Camila como vice, não sei. Mas vamos construir dentro das reuniões do partido. Pode ser que tenha disputa interna, mas dentro das forças, o Zeca está sendo o preferido nosso”, declarou o vereador Ayrton Araújo (PT) dias atrás.

Em relação às prévias, Zeca do PT considera que as definições cabem à direção municipal da sigla. “O que posso decidir é se participo ou não da prévia, isso irei ver mais tarde. Porém, insisto em ressaltar as possíveis e legítimas pré-candidaturas das minhas duas companheiras de partido.”

Durante a entrevista, o deputado também citou a futura presença do presidente Lula no Estado. “Lula me ligou porque ele quer fazer uma visita ainda neste ano em Mato Grosso do Sul, principalmente em Porto Murtinho, para azeitar a máquina de desenvolvimento que se move a partir da Rota Bioceânica.”

Base

Para a reportagem, Zeca do PT declarou querer e apoiar a aliança da esquerda com a centro-esquerda do Estado, incluindo o apoio do Lucas de Lima (PDT), colega de Assembleia, e até mesmo de Rose Modesto, presidente da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste).

Lucas acredita na importância dessa união. “Já conversamos bastante sobre um alinhamento para as eleições de 2024 em Campo Grande. A conversa está bem adiantada, agora aguardamos pelo êxito.”

“Só participo, eventualmente, como candidato a prefeitura do ano que vem, se houver a possibilidade de, primeiro, uma aliança no campo democrático popular, ou seja, PT, PDT, PSB, PV, União Brasil, apoiando o governo Lula com três ministérios. Enfim, com os partidos que estejam na base de apoio do Presidente”, avalia Zeca.

“Em segundo lugar, que possamos montar chapa, ou chapas proporcionais, de candidatos a vereadores representativos, para podermos eleger uma grande bancada. Já o terceiro ponto é que haja um recurso mínimo para a campanha”, completa o deputado informando que está se sentindo como um “garoto de 30 anos”, após ter se recuperado recentemente de duas internações hospitalares. Acesse também: Aniversário da Capital será um marco na gestão do município