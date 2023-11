Cidade do Natal passa a se chamar ‘Espaço Municipal de Cultura Vila Morena’ oficialmente

A população de Campo Grande decidiu oficialmente que a Cidade do Natal terá um novo nome: ‘Espaço Municipal de Cultura Vila Morena’. O resultado da votação foi anunciado após 35 dias de votação direta, encerrada em 20 de junho, pelo site oficial da Prefeitura, com a participação dos moradores.

Contudo, na votação, o nome ‘Espaço Municipal de Cultura Afonso Pena’ ficou em segundo lugar, seguido por ‘Espaço CG de Cultura’ em terceiro. Essa iniciativa de mudança de nome tem como objetivo ampliar o calendário de eventos e atividades culturais realizadas no espaço, que já é conhecido por sediar grandes eventos como a Cidade da Páscoa, o Festival do Hambúrguer e o Encontro de Motorhomes, além da Cidade do Natal.

Porém, A Prefeita destacou a importância do novo nome para o espaço e enfatizou o compromisso de promover mais atividades culturais e atrações para as famílias campo-grandenses, tornando o local um ponto de referência cultural na capital.

Decoração

O Espaço Municipal de Cultura Vila Morena foi reinaugurado em dezembro de 2022 para retomar as celebrações do Natal. A decoração foi inspirada em prédios históricos de Campo Grande, como a Morada dos Baís, a residência de Paulo Coelho Machado, o Colégio Oswaldo Cruz e a Casa do Artesão.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, destacou que o novo nome representa a possibilidade de promover diversas atividades culturais e atrair não apenas os moradores, mas também turistas que visitam a cidade e empresários que desejam participar dos eventos realizados no local.

Com o Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, a expectativa é que o ambiente se torne ainda mais conhecido e atraente, contribuindo para a promoção da cultura e enriquecendo o calendário cultural de Campo Grande. A população e os turistas terão a oportunidade de desfrutar de uma variedade de eventos e atividades culturais ao longo do ano.

O novo nome já está em vigor, e a expectativa é que o local continue a se consolidar como um espaço de referência cultural na capital de Mato Grosso do Sul.”

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.