Chuva agrava problemas na rua Indianápolis no Jd. Noroeste

A muito custo e coragem, motoristas e pedestres utilizam a rua Indianápolis, uma das vias em piores condições encontradas em Campo Grande, que está se transformando em uma espécie de rota de água da chuva no Jardim Noroeste.

Em janeiro de 2023, a reportagem foi até o local e viu que o problema vem sendo um “prato cheio” para foco de dengue. Sem falar dos prejuízos causados para os moradores que não podem ter carros baixos que correm o risco de ficarem ilhados.

Na rua Indianápolis, via do Estabelecimento Penal Jair Ferreira De Carvalho, um canal de de água foi criado com a sujeira e pedras enormes espelhadas. Segundo moradores, a péssima situação que a rua se encontra há, pelo menos, 2 anos.

De acordo com o aposentado Wilson Borges dos Santos, 67, há alguns dias passaram as máquinas que resolvem o problema, até a próxima chuva. Além disso, o morador da região contou que um carro de uma família chegou a capotar na Rua Indianápolis. “Quase morreram”, lembra Wilson.

Em contato com a Prefeitura de Campo Grande, foi questionado sobre a próxima ação para amenizar ou resolver o problema da região, mas até a conclusão da matéria não houve resposta. De acordo com o município, o planejamento é pavimentar mais 250 quilômetros até o fim de 2024.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba com Marcos Maluf