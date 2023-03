Mulheres são presas com cocaína escondida em potes de suplemento

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) prenderam duas mulheres, uma de 21 e outra de 23 anos, por estarem com 1kg de cocaína escondida em postes de Whey Protein. A prisão foi feita no âmbito da Operação Hórus da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), na manhã desta quarta-feira (16), no município de Dourados, a 229,9 km de Campo Grande.

A apreensão contou ainda com o apoio das agências de inteligência da Receita Federal e dos Correios. Conforme divulgado, chegou para polícia a informação de que duas mulheres receberiam uma entrega de entorpecente no Bairro Jardim Itália, município de Dourados. A partir dessas informações os policiais passaram a monitorar o local, sendo que por volta das 09h00 visualizaram a distância uma mulher segurando caixas na calçada, indicando que acabara de recebê-las de alguém.

Os policiais, então, abordaram a suspeita e vistoriaram as caixas, que continha 02 potes de Whey Protein abertos e também uma terceira embalagem preta envolta em papel filme; dentro dos potes e da embalagem havia substância de coloração branca, que não apresentava o cheiro característico do produto Whey Protein, levantando ainda mais a suspeita de se tratar de cocaína.

A suspeita, na sequência, informou que a encomenda pertenceria a sua companheira, que foi localizada logo em seguida dentro de uma casa nas proximidades. Já a segunda mulher relatou que de fato a encomenda lhe pertencia, informando que adquiriu Whey Protein no mercado livre.

Diante dos fatos e as fundadas suspeitas, as duas mulheres foram conduzidas para a sede da DEFRON, município de Dourados, local em que se constatou que o material pertencente a elas se tratava realmente de cocaína, 1Kg. Elas então foram autuadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O entorpecente apreendido está avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos grandes centros.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.